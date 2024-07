Carcereira é filmada fazendo sexo com detento

Informações foram divulgadas pelo jornal britânico The Daily Mail - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma carcereira foi flagrada em vídeo fazendo sexo com um presidiário dentro de uma cela no presídio HMP Wandsworth, em Londres, na Inglaterra. A mulher foi posteriormente identificada como a brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos.

As informações foram divulgadas pelo jornal britânico The Daily Mail. A investigação começou na última quinta-feira, 28, após policiais tomarem conhecimento do vazamento do vídeo, gravado dentro da penitenciária.

O vídeo foi filmado por um outro detento e viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, é possível ver Linda e o detento tendo relações sexuais enquanto outro detento estava atrás, fumando e assistindo.



Por conta da situação, Linda foi presa por suspeita de má conduta em cargo público, sendo levada sob custódia policial".