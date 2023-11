Cardápio do Titanic é leiloado por R$ 500 mil; veja o que comiam | A TARDE

Um exemplar do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do famoso transatlântico Titanic foi vendido em leilão por 84 mil libras (mais de US$ 100 mil, ou R$ 491 mil na cotação atual), informou a casa de leilões neste domingo, 12.

Mais de 1.500 passageiros e tripulantes morreram no naufrágio do Titanic, depois que o navio, com destino a Nova York, bateu em um iceberg em 14 de abril de 1912.

Estimado em algo em torno de 50 mil e 70 mil libras esterlinas (US$ 61 mil e US$ 84 mil, ou R$ 299,5 mil e R$ 412,4 mil, respectivamente), apresenta os pratos do jantar - entre eles, ostras, cordeiro ao molho de hortelã e pato ao molho de vinho - servido na noite de 11 de abril, logo após a partida do navio.

O valioso documento foi encontrado em um álbum de fotos da década de 1970 | Foto: Divulgação | National Maritime Museum

Apesar das pesquisas realizadas entre vários colecionadores de objetos relacionados ao Titanic, "não temos conhecimento de que se tenha conservado algum outro exemplar do cardápio deste jantar de primeira classe de 11 de abril", explicou Andrew Aldridge, da casa de leilões Henri Aldridge & Son, citados pela agência de notícias inglesa PA.

O valioso documento foi encontrado em um álbum de fotos da década de 1970, após a morte de um certo Len Stephenson, historiador da Nova Escócia, província do leste do Canadá.