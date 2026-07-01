DEU RUIM!
Casal é preso após escalar topo de prédio em Nova York para protestar
Os dois também aproveitaram a ocasião para oficializar o relacionamento
Um casal causou um verdadeiro caos ao subir no topo do Empire State Building, ponto turístico de Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 1º. Presos no mastro do prédio, os dois realizaram um protesto e foram presos pouco tempo depois.
Segundo informações divulgadas pela emissora americana CBS, os protestantes estavam mascarados e exibiram uma faixa com uma frase pacifista, que dizia: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK
;Após descerem do edifício, que possui 381 metros de altura até o último andar e 443 metros quando considerada a torre de transmissão, o homem se ajoelhou e pediu a moça em casamento, como forma de oficializar a relação.
Como o casal chegou ao topo do prédio?
Ainda não há informações concretas sobre como o casal conseguiu chegar à torre de transmissão do prédio. Entretanto, testemunhas que estavam no espaço informaram à imprensa local que a dupla estava acompanhando outros turistas que visitavam o edifício.
Eles foram vistos abrindo os portões metálicos de segurança antes de iniciar a escalada, mas passaram despercebidos pelo resto do público. O observatório precisou ser evacuado após a ação e o casal estava sendo cercado por um helicóptero do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).
O local também contava com equipes da Unidade de Serviços de Emergência (ESU), porém não há registros de feridos.