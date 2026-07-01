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DEU RUIM!

Casal é preso após escalar topo de prédio em Nova York para protestar

Os dois também aproveitaram a ocasião para oficializar o relacionamento

Franciely Gomes
Por
O casal foi detido após descer do prédio
O casal foi detido após descer do prédio - Foto: Reprodução | Fox News

Um casal causou um verdadeiro caos ao subir no topo do Empire State Building, ponto turístico de Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 1º. Presos no mastro do prédio, os dois realizaram um protesto e foram presos pouco tempo depois.

Segundo informações divulgadas pela emissora americana CBS, os protestantes estavam mascarados e exibiram uma faixa com uma frase pacifista, que dizia: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.

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;Após descerem do edifício, que possui 381 metros de altura até o último andar e 443 metros quando considerada a torre de transmissão, o homem se ajoelhou e pediu a moça em casamento, como forma de oficializar a relação.

Como o casal chegou ao topo do prédio?

Ainda não há informações concretas sobre como o casal conseguiu chegar à torre de transmissão do prédio. Entretanto, testemunhas que estavam no espaço informaram à imprensa local que a dupla estava acompanhando outros turistas que visitavam o edifício.

Eles foram vistos abrindo os portões metálicos de segurança antes de iniciar a escalada, mas passaram despercebidos pelo resto do público. O observatório precisou ser evacuado após a ação e o casal estava sendo cercado por um helicóptero do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

O local também contava com equipes da Unidade de Serviços de Emergência (ESU), porém não há registros de feridos.

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casal estados unidos nova york

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