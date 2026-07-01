Casal é preso após escalar topo de prédio em Nova York para protestar

Um casal causou um verdadeiro caos ao subir no topo do Empire State Building, ponto turístico de Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 1º. Presos no mastro do prédio, os dois realizaram um protesto e foram presos pouco tempo depois.

Segundo informações divulgadas pela emissora americana CBS, os protestantes estavam mascarados e exibiram uma faixa com uma frase pacifista, que dizia: “Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz”.

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BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

;Após descerem do edifício, que possui 381 metros de altura até o último andar e 443 metros quando considerada a torre de transmissão, o homem se ajoelhou e pediu a moça em casamento, como forma de oficializar a relação.

Como o casal chegou ao topo do prédio?

Ainda não há informações concretas sobre como o casal conseguiu chegar à torre de transmissão do prédio. Entretanto, testemunhas que estavam no espaço informaram à imprensa local que a dupla estava acompanhando outros turistas que visitavam o edifício.

Eles foram vistos abrindo os portões metálicos de segurança antes de iniciar a escalada, mas passaram despercebidos pelo resto do público. O observatório precisou ser evacuado após a ação e o casal estava sendo cercado por um helicóptero do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

O local também contava com equipes da Unidade de Serviços de Emergência (ESU), porém não há registros de feridos.