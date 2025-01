Ceia de Natal da Família Real tem 3 perus e veado; veja menu

Harry e Meghan - Foto: Daniel Leal-Olivas | AFP

Em entrevista à BBC, Darren McGrady, chef que trabalhou por mais de uma década para a Família Real Britânica, compartilhou detalhes sobre o cardápio e as tradições natalinas em Sandringham, residência onde a realeza celebra o fim de ano. As refeições, que seguem um ritual repleto de protocolos, combinam pratos refinados e costumes históricos.

As comemorações têm início no dia 24, com um chá da tarde britânico e a troca de presentes entre os membros da família real, uma tradição específica da véspera de Natal. À noite, o jantar é servido com toda a formalidade, incluindo trajes black-tie e uma mesa cuidadosamente arrumada.

O menu da ocasião costuma incluir uma entrada de peixe, seguida por salada e carne de veado proveniente das propriedades de Sandringham. Para a sobremesa, as opções favoritas incluem Tarte Tatin e uma torta de chocolate, apreciada pela falecida Rainha Elizabeth II.

Na manhã de Natal, as refeições variam conforme o gênero. Os homens desfrutam de um típico café inglês completo, com bacon, ovos e arenque defumado, enquanto as mulheres optam por opções mais leves, como frutas e torradas servidas nos quartos. O Rei Charles III, por sua vez, começa o dia com ameixas frescas de sua propriedade em Highgrove, regadas com mel e muesli.

Após um passeio à igreja, a família se reúne para o almoço pontualmente às 13h15. O destaque é o tradicional peru assado, com três aves preparadas para os royals e porções adicionais destinadas aos funcionários e às crianças. Entre os acompanhamentos estão recheios de sálvia, cebola e castanhas, batatas em diferentes preparos, pastinacas e couve de Bruxelas com bacon. A refeição é encerrada com o pudim de Natal, servido com molho de conhaque.

Durante a tarde, é servido um chá com bolo de Natal, tronco de chocolate e outros doces. À noite, o buffet traz uma variedade de queijos, carnes frias e acompanhamentos. Vale mencionar que o foie gras foi banido do menu por Charles, em uma decisão alinhada às suas preocupações ambientais e éticas.

As celebrações em Sandringham vão além da mesa. A programação inclui caminhadas pela propriedade, jogos familiares e momentos de descontração nos jardins.