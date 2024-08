Céline Dion critica uso de música de Titanic em comício

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora, Céline Dion usou as redes sociais para se manifestar, após Donald Trump exibir uma de suas músicas durante um comício. O ex-presidente dos Estados Unidos projetou o clipe de "My Heart Will Go On," a canção famosa do filme Titanic, em um telão enquanto discursava para os eleitores em Bozeman, Montana.

Em sua conta no instagram, ela falou sobre o uso não autorizado de sua música. “Hoje, a equipe de gerenciamento de Céline Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ em um comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana”.

A nota também faz uma ironia sobre a escolha de Trump. “Esse uso não é autorizado de forma alguma, e Céline Dion não endossa esse uso nem qualquer outro semelhante. E, sério, essa música?”, conclui o comunicado.