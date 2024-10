Chamada Marijuana Pepsi, mulher não fuma maconha nem bebe refrigerante

Ela tem doutorado em Liderança Educacional - Foto: Reprodução

Com o nome unindo marijuana, maconha em inglês, e uma fabricante de bebidas, Marijuana Pepsi não fuma e nem toma refrigerante.

Em entrevista ao NY Post, ela contou que a mãe escolheu o nome por ser "original", o que gera muitos questionamentos diários.

"As pessoas não acreditam em mim quando digo que nunca fumei maconha, porque 'não tem como alguém chamado Marijuana não ser fumante'. Eu sou abordada por empresas de maconha, mas eu não faria nada com elas a menos que fosse centrado em educação. Eu simplesmente fico chapada com a vida", disse Marijuana, que tem doutorado em Liderança Educacional, em reportagem no "NY Post".

Apesar disso, ela orgulha-se do nome e reclama quando é chamada por apelidos, como Mary.

A doutora, que mora nos Estados Unidos, disse que nunca mudará de nome, para deixar claro que não se pode julgar alguém apenas pelo nome.

"Eu ouvia as pessoas especulando se minha mãe era uma viciada em crack, e ainda tem gente que diz isso até hoje. Quando as pessoas descobrem meu nome, elas perguntam meu apelido. Eu digo a elas que se me chamar de Marijuana não for confortável, elas podem me chamar de doutora Vandyck", declarou a americana.

"Não preciso viver dentro das expectativas dos outros. As pessoas pensam coisas sobre mim com base no meu nome, mas eu defino sucesso nos meus próprios termos", emendou a doutora.