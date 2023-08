China deixa de exigir testes de covid-19 a viajantes internacionais

A China deixou de exigir, a partir desta quarta-feira, 30, os testes antígenos de Covid-19, para viajantes internacionais.

A mudança foi anunciada na segunda-feira, 29, por meio de um briefing, pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

A medida é um marco na quebra de medidas de contenção do novo coronavírus, que foram as mais rígidas do mundo. O país asiático só havia flexibilizado as regras em dezembro do ano passado.