China descobre enorme depósito de ouro que pode valer R$ 498 bilhões

- Foto: Xinhua/Dai Bin

A China descobriu uma reserva de ouro cujo valor estimado pode chegar a US$ 83 bilhões (R$ 498 bilhões). Segundo autoridades, este pode ser o maior depósito de ouro já encontrado em qualquer parte do mundo.

Até agora, mais de 330 toneladas de ouro foram identificadas em uma profundidade de 2.000 metros, de acordo com o South China Morning Post. Estimativas indicam que a reserva pode chegar a até 1.100 toneladas, se considerada a profundidade de 3.000 metros.

Liu Yongjun, presidente do Instituto Geológico Provincial de Hunan (GBHP), disse que a descoberta é uma "grande conquista para a estratégia de exploração mineral da China".

Desde 2020 as autoridades chinesas têm investido em atividades de exploração mineral na região.

A China é o maior produtor de ouro do mundo, respondendo por cerca de 10% da produção global em 2023, segundo dados do World Gold Council. Mas o consumo interno de ouro é maior do que a produção —o que significa que o país depende de importações para atender à demanda interna.