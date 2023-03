Chris Rock ataca Will Smith: "Esposa transou com o amigo do filho"

Um ano após receber um tapa do ator Will Smith, durante cerimônia do Oscar, o comediante Chris Rock voltou a falar do momento e disse que Smith faz "indignação seletiva". A fala faz parte do novo especial de humor que está na Netflix, que teve sua estreia na madrugada desta segunda-feira, 6, nos Estados Unidos.

No projeto, denominado de "Selective Outrage" (Revolta seletiva, em tradução livre), Rock disse que o tapa teve mais a ver com o que Smith e Jada viviam no próprio relacionamento do que a piada que feita por ele na ocasião, onde comparou o visual careca da atriz, que sofre de alopecia, com o personagem de Demi Moore no filme G.I Jane.

"Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive merda nenhuma a ver com aquela merda toda. Eu não tive nenhum 'envolvimento' [expressão usada por Jada para se referir à sua relação com Alsina. A esposa dele estava transando com o amigo do filho", falou Rock.



O casal teve o casamento aberto por longo período, quando Jada teve relacionamento com o rapper Alsina. Chris Rock usou o assunto para tratar a questão como parte de traição e justificou a violência de Will Smith na ocasião do Oscar.

"Ela o machucou muito mais do que ele me machucou", afirmou o comediante, que ainda usou um discurso controverso comparando atos violentos criminosos. "E ele bateu em quem? Em mim, um cara que ele dá conta de bater. Isso é uma merda imensa", completou Rock.



Depois de um tempo da relação de Jada e Alsina ganhar os holofotes na imprensa, o próprio casal falou abertamente sobre a questão, quando Smith foi convidado pelo Table Talk que é apresentado por Jada.

Chris Rock encerrou o especial falando que não revidou o tapa, porque é educado. "Eu tenho pais. Porque fui educado. E sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente de brancos".