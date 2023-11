Chuva de meteoros Orionídeas tem pico na noite deste sábado | A TARDE

O pico da chuva de meteoros Orionids (do inglês, Orionídeas ou Oriônidas), com aproximadamente 23 meteoros por hora, acontece na noite deste sábado, 21. As informações são da Nasa.

De acordo com a agência, o fenômeno está ativo desde o dia 26 de setembro e segue até o dia 22 de novembro.

Os meteoros Orionídeas são visíveis todos os anos quando a Terra passa pela órbita do cometa Halley e as “partículas de poeira e detritos deixados para trás pelo cometa entram na atmosfera terrestre em alta velocidade”, explica o professor Carlos Fernando Jung, CEO do observatório Espacial Heller & Jung, à CNN Brasil.

Os Orionídeas são conhecidos por serem brilhantes e velozes, segundo a Nasa, eles viajam cerca de 66 km/s na atmosfera terrestre. Em razão dessa alta velocidade, os corpos celestes deixam rastros brilhantes no céu noturno que podem durar de segundos a minutos.