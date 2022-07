Chuvas deixam 120 mortos no Paquistão

As fortes chuvas dos últimos dias já provocaram mais de 120 mortes na província de Baluchistão, a maior do Paquistão. As informações foram divulgadas pelo governo paquistanês, neste domingo, 31.

A autoridade nacional de gestão de desastres informou também, que pelo menos 312 pessoas morreram desde junho, em consequência das “chuvas de monções”, que ocorrem normalmente de junho a setembro.

O Paquistão, que sofreu uma onda de calor extremo no início deste ano, está entre os países mais vulneráveis ​​no Índice Global de Risco Climático, que registra a perda econômica e humana pelas mudanças climáticas. Estima-se que tenha morrido, no Paquistão, pelo menos 10.000 pessoas devido a desastres ambientais.

Além de tudo, um terremoto de 5,6 graus na escala Richter foi registrado neste domingo (31.jul) no Baluchistão. O governo não confirma mortes ligadas ao tremor.

O premiê Shehbaz Sharif fez sobrevoou na região e conversou com moradores sobre a tragédia. As autoridades destacaram que os trabalhos de assistência e salvamento estão em curso. A agência NMDA (Agência Nacional de Gestão de Desastres) entregou às vítimas das chuvas e inundações pacotes de alimentos, tendas, kits de cozinha, mosquiteiros, kits de higiene, cobertores e lonas.

O governo recomendou às autoridades e à população que permaneçam alertas por conta do risco de novas enchentes e deslizamentos de terra.