Cientistas descobrem asteroide com chance de colidir com a Terra

Um asteroide de um quilômetro e meio de largura, com pequena possibilidade de se chocar com a Terra no futuro, foi descoberto por cientistas no Chile. Batizada de 2022 AP7, a rocha foi encontrada em um local difícil de detectar objetos devido ao brilho do sol.

A ameaça é explicada pela gravidade, que modifica a trajetória de objetos em órbita no espaço. Astrônomos dizem que é difícil prever em um prazo longo, mas garantem que nenhum dos cerca de 30 mil asteroides mais próximos oferecem risco para a Terra nos próximos 100 anos.

Em setembro, a NASA realizou a missão DART, colidindo uma sonda espacial propositalmente contra asteroide, para provar que é possível mudar a trajetória de uma rocha e evitar a colisão na Terra.