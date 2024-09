Cliente encontra rato morto em fatia de pão de uma grande empresa

- Foto: Reprodução

Uma cliente denunciou nas redes sociais ter encontrado rato morto em um pão de formaa produzido pela fabricante de pães da África do Sul Sasko, que pertence à multanicional PepsiCo.

Na última semana, Nombulelo Mkumla, uma consumidora sul-africana, teve a experiência aterrorizante e só descobriu depois de já ter comido metade do produto.

Mkumla compartilhou o incidente no Facebook, questionando os padrões de segurança alimentar do produto: “Como um roedor pode acabar no meio de um pão? Além disso, ela enviou um e-mail para a marca junto com o vídeo e as imagens do pão, sendo posteriormente contatada por um representante da empresa por telefone.

Decisão da empresa



Devido ao ocorrido, a Sasko suspendeu temporariamente sua produção no país. Em resposta ao incidente, a empresa diz que iniciou uma investigação completa, incluindo a contratação de prestadores de serviços terceirizados para realizar uma inspeção em sua planta de produção.

Segundo o site Tuko, em um comunicado, a Sasko reafirmou seu compromisso com a segurança alimentar, destacando que segue "protocolos de segurança rigorosos", que envolvem a monitorização e inspeção contínua dos lotes de produção e das instalações para assegurar o cumprimento das normas de segurança alimentar.

No Facebook, a empresa pediu desculpas à consumidora Nombulelo Mkumla e a todos os seus clientes pelo desconforto e inconveniência causados pelo incidente. "Ficamos chocados e devastados quando uma consumidora nos informou que encontrou um roedor em seu pão Sasko. Pedimos sinceras desculpas", afirmou a companhia.