Com 274 mortos, bombardeio de Israel ao Líbano é o maior em 1 ano

23/09/2024 às 15:37

O novo bombardeio israelense aconteceu ao longo da fronteira sul do Líbano e no Vale do Bekaa - Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP

O bombardeio de Israel contra alvos do Hezbollah, nesta segunda-feira, 23, no Líbano, deixou 274 pessoas mortas, incluindo 21 crianças e 31 mulheres, e mil feridas. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde do Líbano. >> Comandante diz que Israel tomará novas ações contra Hezbollah Segundo militares israelenses, o ataque teve como alvo mais de 300 integrantes do grupo extremista Hezbollah. O bombardeio foi o maior, territorialmente, já conduzido desde o início da troca de agressões entre Israel e libaneses, em quase um ano de conflito. Conforme o Ministério da Saúde, o ataque aconteceu após uma alerta das Forças de Defesas de Israel através de mensages de texto e voz. O órgão aviou à população para que se afastassem “imediatamente” de supostas posições e depósitos de armas do Hezbollah. >> 31 pessoas morrem após ataque de Israel no Líbano; três eram crianças >> Israel bombardeira Líbano, e Hezbollah reage com 150 mísseis O Hezbollah afirma ter contra-atacado com “dezenas” de mísseis em direção a Israel. Os militares do país confirmaram 35 disparos, com alguns deles caindo em terra. O novo bombardeio israelense aconteceu ao longo da fronteira sul do Líbano e no Vale do Bekaa, a cerca de 30 km a leste de Beirute. A área fica entre aldeias cristãs e muçulmanas xiitas. Há relatos de que a população busca abrigo em locais seguros.

