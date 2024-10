Comandante diz que Israel tomará novas ações contra Hezbollah

“Estamos bem preparados para os próximos passos", disse Herzi Halevi - Foto: Israeli Army/AFP

O exército de Israel está se “preparado para os próximos passos” no confronto contra o Hezbollah, segundo informou o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Herzi Halevi, neste domingo, 22.



“Estamos bem preparados para os próximos passos e os estamos planejando de forma de alta qualidade para os próximos dias”, disse ele.

De acordo com a CNN, o comandante alertou o Hezbollah de que sofreria outro golpe até aceitar que os cidadãos israelenses que fugiram da região para escapar da violência retornem para suas casas no norte do país.

Halevi também disse que o ataque de Israel à Força de elite Radwan do Hezbollah é uma mensagem para "qualquer um" no Oriente Médio que ameace cidadãos israelenses.