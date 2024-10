“Cometa do século” passará pela Terra nesta sexta; veja como observar

O cometa foi descoberto há um ano e nove meses pelo Observatório Chinês de Tsuchinshan - Foto: José J. Chambó/Cometografia.es

O cometa C/2023 A3 atinge, nesta sexta-feira, 27, o seu periélio - seu ponto mais próximo do Sol. O astro foi apelidado de “cometa do século” pelo seu potencial em aparecer muito brilhante no céu noturno, com intensidade que faz lembrar o que Hale-Bopp fez em 1997.

Ele foi descoberto há um ano e nove meses pelo Observatório Chinês de Tsuchinshan e, posteriormente, confirmado pelo sistema Atlas (sigla em inglês para Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) da Nasa.

Ainda é incerto o quão brilhante ele será, mas as observações visuais feitas até o início de agosto indicam que ele pode alcançar a 2ª magnitude no início de outubro - quanto menor a magnitude de um corpo celeste, mais brilhante ele aparece no céu.

Assim, desta sexta até o dia 6 de outubro, o cometa poderá ser visto perto da linha do horizonte leste ao amanhecer, pouco antes do nascer do Sol. Depois, o Sol voltará a atrapalhar a visibilidade do dia 7 ao 11 de outubro.

O maior desafio é encontrar um ponto de observação no qual seja possível ver a linha do horizonte livre de prédios, construções ou montanhas na direção leste. A poluição, as luzes da cidade ou a presença de nuvens também pode atrapalhar.