Companhias aéreas cancelam voos entre Brasil e Argentina por greve | A TARDE

Centenas de voos foram cancelados ou remarcados nesta quarta-feira (28) na Argentina devido a uma greve de 24 horas dos sindicatos da aviação que exigem melhores salários, observou a AFP. Os cancelamentos impactaram as viagens do Brasil para Buenos Aires das empresas aéreas Gol e Latam.

A Associação dos Funcionários Aeronáuticos (APA), dos Pilotos de Companhias Aéreas (APLA) e a União de Funcionários Superior e Profissional das Empresas Aerocomerciais (UPSA) entraram em greve após considerarem insuficiente a oferta de reajuste salarial de 12% apresentada pelas empresas do setor, depois que a inflação de janeiro fechou em 20,6% e com a taxa interanual superando 254%.

No caso da Aerolíneas Argentinas, companhia de bandeira local, a greve obrigou a remarcação de 330 voos, o que afeta "cerca de 24 mil passageiros, dos quais 18 mil são voos domésticos, 3 mil são destinos regionais e outros 3 mil são voos internacionais", disse em um comunicado.

O aeroporto Jorge Newbery, na capital argentina, continua sem operações.

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, condenou, nesta quarta, a "irresponsabilidade de um grupo que deixou 35 mil pessoas sem poder viajar".

"São 35 mil pessoas que perderam uma oportunidade de emprego, de lazer ou de qualquer outra índole", disse Adorni durante uma coletiva de imprensa.

O aeroporto Jorge Newbery, que atende à capital argentina, permanece inoperante.

"Tínhamos voo hoje para Santiago (do Chile) pela Aerolíneas Argentinas, chegamos aqui e nada", disse à AFP Leonardo Torres, turista chileno que buscava informação no terminal aéreo da capital. "Ontem à noite nos avisaram às onze e meia, por e-mail, mas estávamos fora e não sabemos o que fazer agora", acrescentou.

Os sindicatos explicaram que as empresas foram notificadas da greve com tempo suficiente para remarcar os voos, o que a maioria das companhias fez.

Caso da Latam

Diante dos cancelamentos, a companhia afirma que existem duas soluções para os passageiros:

Todos os passageiros que desejarem alterar a data/voo sem custo (podendo ser ida e volta simultaneamente) podem fazê-lo para até um ano a partir do primeiro voo, respeitando a origem e o destino do itinerário.

No caso de reembolsos, eles se aplicam sem ônus e para todos os cupons de bilhetes não utilizados.

Caso Gol

"Os clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, de acordo com a vontade de cada passageiro. Clientes com bilhetes marcados para esta data estão recebendo comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, já podendo realizar a autogestão de seus bilhetes nos Canais Digitais da GOL", diz a empresa.

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo 0300 115 2121. Para clientes na Argentina, o número de contato é o +55 11 3471 2973, com atendimento em espanhol das 8h às 20h.

Para compras com milhas, o cliente deve procurar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata), ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante). Clientes que adquiriram bilhetes por agências de viagem devem procurar diretamente seus representantes.