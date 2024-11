Conheça bebida antiga do Japão que foi proibida em bares

Desde 2021, existem 193 estabelecimentos em todo o país autorizados a vender doburoku - Foto: Unsplash | frederick shaw

Conhecido por uma cultura bastante peculiar e milenar, o Japão possui características que chama a atenção dos visitantes. Uma delas é a bebida chamada doburoku, umas das mais antigas e controversas do país.

A cervejaria Heiwa Doburoku Kabutocho Brewery, localizada no bairro de Nihombashi, no leste de Tóquio, está reintroduzindo a bebida. O doburoku existe há quase tanto tempo quanto o cultivo de arroz no país. Era a bebida de escolha tanto para agricultores quanto para sacerdotes xintoístas.

Apesar do fato de que a produção caseira ainda é ilegal, o governo permitiu que pousadas e restaurantes em zonas especiais de desregulamentação, principalmente em regiões onde o crescimento econômico havia estagnado, vendessem comercialmente doburoku em 2003. Desde de 2021, existem 193 estabelecimentos autorizados a vender doburoku em todo o país.

Aberto em 2015, o Sake Hotaru, de Tóquio, foi o primeiro local legal a oferecer doburoku. Mas os proprietários do bar só começaram a vendê-lo ao público no final de 2016.