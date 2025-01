Conheça Krampus, o "Papai Noel do mal" que assombra crianças travessas

Krampus é frequentemente descrito como uma criatura meio homem, meio besta - Foto: AFP

A lenda de Krampus, figura conhecida como “Papai Noel do mal”, é um conto tradicional das regiões alpinas da Europa, particularmente na Áustria, Alemanha e em outras partes dos Alpes. Assim como o bom velhinho, ele também é celebrado em alguns países da Europa e em cidades dos Estados Unidos.

Em contraste com a figura alegre e generosa do Papai Noel, Krampus é retratado como uma criatura demoníaca que, ao lado de São Nicolau, faz parte das celebrações de Natal, mas com um propósito bem diferente: punir as crianças travessas.

Krampus é frequentemente descrito como uma criatura meio homem, meio besta, com corpo peludo, chifres de cabra, língua longa e dentes afiados. Ele é o oposto direto de São Nicolau, o santo que inspirou a figura do Papai Noel. Enquanto São Nicolau é conhecido por sua bondade e generosidade, Krampus é uma figura que exerce medo e disciplina.

Segundo a tradição, no dia 5 de dezembro, véspera de São Nicolau, ele e Krampus percorrem as cidades e vilarejos. Enquanto São Nicolau recompensa as crianças que se comportaram bem com presentes, Krampus pune as travessas, levando-as embora em seu saco ou chicoteando-as com um galho. Em algumas versões, ele até leva as crianças para o inferno.

Desfile de Krampus

Na Áustria, onde a lenda é muito conhecida, o anti-Papai Noel tem uma festa pagã. O "Krampuslauf" (corrida de Krampus) é um evento popular em várias regiões da Europa, especialmente na Áustria, onde pessoas se fantasiam de Krampus, colocam roupas que imitam pele de animais e chifres e tomam as ruas da cidade. Algumas levam correntes e sinos para fazer barulho - seria dessa maneira que o monstro avisava que estava chegando. Elas saem assustando crianças e adultos.

Celebração Krampuslauf na Alemanhã em 2016 | Foto: Reprodução

Em outros lugares do mundo também há a tradição de celebrar o Krampus antes do Natal. Festas de rua acontecem na Baviera, na Alemanha, em vilarejos do norte da Itália e também em Washington e Chicago, nos Estados Unidos, entre outras. Diz a lenda que depois dessa única aparição, Krampus voltaria a surgir apenas no Natal seguinte.

Popularidade de Krampus

A figura de Krampus ressurge em filmes, livros, brinquedos e eventos, ganhando uma nova vida em um mundo moderno. Entre 2010 e 2020, houve um aumento considerável no interesse por Krampus, e isso se reflete em diversas produções, como o filme "Krampus" (2015), que trouxe a lenda para as telas de cinema, além de uma série de artigos, podcasts e festas temáticas que celebram o "Krampusnacht", a Noite de Krampus.