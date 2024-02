Coreia do Norte dispara mísseis de cruzeiro pela 2ª vez em 6 dias | A TARDE

A Coreia do Norte disparou neste domingo, 28, mísseis de cruzeiro na própria costa leste, de acordo o JCS (sigla em inglês para Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul). O órgão não informou quantos mísseis foram disparados, mas afirmou que as inteligências de Coreia do Sul e EUA estão analisando os projéteis. As informações são da Reuters.

De acordo com o JCS, foi o 2º lançamento realizado por Pyongyang em menos de uma semana.

“Ao mesmo tempo em que fortalecem a vigilância, nossos militares cooperam estreitamente com os Estados Unidos e monitorizaram sinais e atividades da Coreia do Norte”, diz o comunicado do órgão.

A tensão na Península Coreana se intensifica desde o final de 2023. No último dia 31 de dezembro, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu preparo das forças militares do país para uma eventual guerra contra a Coreia do Sul. Segundo o norte-coreano, o conflito poderia “eclodir a qualquer momento”.

Neste domingo, 28, a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA publicou um artigo afirmando que “as forças hostis lideradas pelos EUA” estão fazendo com que a região fiquei “cada vez mais próxima” da guerra.