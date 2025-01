Corpo de fotógrafo brasileiro é encontrado no Rio Sena após 45 dias

Flávio desembarcou em Paris em 1° de novembro para fotografar o casamento de uma amiga - Foto: Reprodução | Instagram

O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, que estava desaparecido desde o dia 26 de novembro do ano passado, foi encontrado no Rio Sena no último sábado, 4, em Paris.

O Consulado do Brasil em Paris confirmou à mãe de Flávio, Marta Maria, que um corpo foi retirado do Sena no sábado, 4, mas devido ao estado de decomposição, foram necessários exames de DNA para confirmar a identidade. Segundo polícia francesa, a causa da morte possivelmente foi afogamento.

Flávio desembarcou em Paris em 1° de novembro para fotografar o casamento de uma amiga brasileira três dias depois. Ele realizou o trabalho em parceria com seu sócio, Lucien Esteban, que voltou em 8 de novembro a Minas Gerais, onde ambos gerenciam a empresa Toujours Fotografia.

Já o fotógrafo se organizou para permanecer mais algumas semanas na capital francesa. Seu voo de retorno ao Brasil estava marcado para 26 de novembro, data em que teria caído no Rio Sena. Conforme relatos, o acidente teria sido a poucos metros da Torre Eiffel.

Em seguida, Flávio foi atendido no hospital Georges Pompidou, também nas proximidades, com hipotermia e teve alta por volta do meio-dia. De acordo com relato de um amigo, o fotógrafo contou, por mensagem, sobre o ocorrido no Sena, sobre o atendimento médico e que havia perdido o voo de volta para o Brasil. Ainda pediu mais um dia de hospedagem na agência Check my Guest.

Na última mensagem enviada por Flávio, ele dizia que iria dormir um pouco. Na noite do dia 26, já não respondeu mais.