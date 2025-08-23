Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Crânio de 300 mil anos encontrado na Grécia não é humano ou neandertal

Pesquisa traz revelações sobre importante fóssil para o estudo da evolução humana

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 19:40 h
Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno
Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno -

Um crânio encontrado na caverna de Petralona, na Grécia, em 1960, tem sido um importante instrumento para o estudo da evolução humana. Um estudo publicado do periódico Journal of Human Evolution dá uma estimativa mais próxima da idade do fóssil e sugere que não se trata de um humano, nem de um neandertal.

Segundo a pesquisa, o crânio pertence ao grupo dos Homo heidelbergensis. Trata-se de uma espécie de hominídeo que viveu entre 700 mil e 200 mil anos atrás. Segundo Chris Stringer, paleoantropólogo do Museu de História Natural em Londres, na Inglaterra, o fóssil de Petralona é diferente tanto dos Homo sapiens quanto dos neandertais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao site Live Science, ele afirmou que o crânio de Petralona, por conta de seu tamanho, provavelmente pertenceu a um homem adulto.

Leia Também:

Jovens baianos transformam plantas e saber popular para desenvolver pomada e xarope
Einstein, 70: trajetória inovadora contribui para transformação da saúde no Brasil
Conheça as 'ilhas de calor' em Salvador e as diferentes temperaturas

Os pesquisadores usaram o método de datação por séries de urânio para determinar a idade da calcita. Esta contém uma pequena quantidade de urânio, que se decompõe em outro elemento radioativo chamado tório durante um período fixo. A partir da taxa de decaimento, é possível calcular as idades com base na proporção de urânio para tório encontrada na calcita.

Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno junto dos neandertais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Crânio estudo fóssil Pesquisa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Acredita-se que esse Homo heidelbergensis viveu na Europa durante o Pleistoceno
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

x