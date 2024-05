Criança de quatro anos é encontrada morta dentro de máquina de lavar | A TARDE

Uma crinaça de quatro anos foi encontrada morta dentro dentro de uma máquina de lavar roupa. Ela foi dada como desaparecida pelo avô. O caso que aconteceu na Rússia é investigado pela polícia.

Artem Deriugin foi encontrado com machucados dentro do equipamento, que estava na garagem da casa da família do menino. Artem foi econtrado 48 horas após o registro de desaparecimento.

O caso mobilizou moradores da região da Sibéria, que ajudaram também na entrega de cartazes com a foto da criança. As ações acabaram quando o corpo foi localizado pelas forças policiais.

O último registro de Artem com vida foi em um almoço com o avô, segundo as investigações. O presidente do Comitê Investigativo Russo, Alexander Bystryki, solicitou a abertura de inquérito para o caso.

A morte de Artem também é investigada por um comitê da região de Buryatia, segundo informações da imprensa local.