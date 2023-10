Criança de três anos atira na mão após encontrar arma no sofá

Uma criança de três anos atirou na própria mão após encontrar um revólver no sofá de casa. O caso foi registrado neste domingo, em Miami, no estado da Flórida, dos Estados Unidos. Câmeras de dentro do imóvel registraram o momento em que Serenity encontra a arma. Segundos depois, ela acerta a mão acidentalmente.

Um homem, identificado como Orlando Young, que não teve parentesco com a vítima revelado, socorreu a criança, que foi levada ao hospital, recebeu tratamento e já teve alta médica. Ele seria o responsável pela arma.

A avó da criança contou que estava no trabalho quando recebeu a ligação informando sobre o acidente. “Ela poderia ter morrido. Poderia ter sido pior do que isso. Ela poderia ter dado um tiro na cabeça ou em qualquer outro lugar. Onde está a segurança? Onde está o amor? Onde está o cuidado? Onde está a preocupação?”, disse Robin Fuller.

A vítima foi levada ao Hospital Infantil Nicklaus, onde passou por uma cirurgia nos dedos da mão. O responsável pelo revólver foi preso e enfrenta acusações de negligência infantil. Uma vaquinha foi realizada na internet para ajudar a família de Serenity. A mãe da criança, Warnereicia Williams, afirmou que as despesas médicas são altas e que não pode trabalhar após o acidente.

“Quaisquer doações são apreciadas, por favor, vamos ajudar minha filha a ter uma recuperação total”, afirma o texto da campanha.