Crianças despencam de 15 metros de altura após vento arrastar castelo inflável

Vídeo do momento aterrorizante foi publicado nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duas crianças passaram por uma experiência traumática no último sábado, 31. Tudo aconteceu quando uma rajada inesperada de vento arrastou um castelo inflável com os pequenos para o céu durante um dia de arrecadação de fundos em uma escola na África do Sul.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o inflável subindo em espiral sobre a escola primária Laerskool Protearif em Krugersdorp. O momento mais chocante, porém, é quando as crianças começam a cair. Aterrorizados, os pais dos jovens tentaram amortecer a queda.

O evento contou com a presença de mais de 1.000 pais, alunos e amigos.

Assista ao vídeo:

Watch" Two children were seriously injured at a Protearif Laerskool event in Krugersdorp when they fell from an allegedly unsecured jumping castle that became airborne. @TheCitizen_News pic.twitter.com/sviLG3adk8 — Hein Kaiser (@heinkaiser) June 5, 2025

Crianças gravemente feridas

Apesar de algumas pessoas que estavam no local quando tudo aconteceu conseguirem formar um “tapete de proteção humano”, ainda há relatos de que as duas crianças ficaram gravemente feridas, segundo o veículo The Sun. As vítimas foram levadas ao hospital.

O castelo inflável voltou ao chão pouco tempo depois a cerca de 15 metros de onde foi arrastado.

As crianças passam bem?

Em um comunicado divulgado nesta semana, a escola informou que as crianças que haviam sido hospitalizadas já receberam alta.

Leia o comunicado:

“Estamos felizes em compartilhar as boas novas com vocês. As duas crianças que sofreram ferimentos durante o acidente receberam alta do hospital em 31/5 e 3/6, respectivamente. O aconselhamento necessário sobre traumas foi oferecido às duas crianças, bem como aos colegas que vivenciaram o evento. Agradecemos a todos por se unirem. Agradecemos muito o apoio positivo, a ajuda e as orações de todos”.

“Pensei que estivessem mortos”

Uma testemunha ocular do incidente com as crianças disse: “Quando eles caíram, pensei que estivessem mortos. Eu estava observando de uma barraca de comida com minhas meninas quando ouvi gritos, me virei e vi uma coisa azul, verde e vermelha subindo em direção ao céu. Então, houve um grito enorme quando uma criança e depois outra caíram, mas de todos os lugares onde elas poderiam ter caído, foi bem em cima de um grupo de pais abaixo”.

Eles estenderam os braços para tentar segurar as crianças que caíam e, sem dúvida, salvaram suas vidas ou as salvaram de ferimentos muito piores. Não era um dia muito ventoso, mas parecia que uma rajada enorme tinha surgido do nada e disseram que o castelo inflável não estava preso ao chão. Testemunha ocular do incidente

Outro evento aterrorizante

A escola, que tem 620 alunos de 6 a 13 anos, já foi manchete em 2017, quando um tornado arrancou seu telhado e destruiu seus prédios.

Crianças já morreram em acidente semelhante

Cinco crianças morreram e várias ficaram gravemente feridas em um acidente com um castelo inflável em 2021 durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália

Rajadas de vento levantaram a estrutura com as crianças nela. O castelo inflável subiu a uma altura de 10 metros e, então, caiu. Não se sabe ainda por que o castelo inflável foi suspenso.

Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da ilha da Tasmânia (um dos estados da Austrália) celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente.

O chefe de polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine, confirmou as mortes. “Era um dia que as crianças deveriam estar comemorando o último dia de escola, e nós estamos em luto pela perda das crianças”, disse.

Confira mais detalhes: