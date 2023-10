Crianças e mulheres representam metade dos mortos na Faixa de Gaza | A TARDE

De acordo com informações do governo palestino, metade dos mortos na Faixa de Gaza são crianças e mulheres, Das 1.417 mortes confirmadas, 447 são crianças e 248, mulheres, de acordo com balanço divulgado pelo país.

A Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou também que ao menos 340 mil habitantes estão desabrigados na região em detrimento do conflito entre Israel e Hamas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na manhã desta quinta-feira, 12, que o Hamas deve ser "esmagado tal qual o grupo terrorista islâmico Isis".

Os palestinos estão sem água e eletricidade, e o ministro de Energia de Israel, Israel Katz, afirmou que não vai haver retorno até a recuperação dos reféns.

“Ajuda humanitária em Gaza? Nenhuma energia vai ser religada, nenhum hidrante de água vai ser aberto, e não vai entrar combustível nenhum até que os reféns israelenses sejam entregues em casa”, garantiu.

O número de mortos no conflito entre Israel e o grupo Hamas subiu para 2,2 mil na última quarta-feira, 11. Destes, 1,3 mil são israelenses.