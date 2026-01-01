De esgoto a combustível: cidade transforma dejetos em energia limpa

- Foto: Wessex Water

À primeira vista, é apenas mais um ônibus em circulação pelas ruas de Barcelona, na Espanha. O diferencial está no combustível: o veículo utiliza biometano produzido a partir do tratamento de esgoto da cidade.

Em funcionamento há mais de três anos, a iniciativa já superou 45 mil quilômetros rodados e se tornou referência internacional ao demonstrar como resíduos urbanos podem ser reaproveitados com impacto direto na redução de emissões. Para os passageiros, não há mudanças perceptíveis na experiência diária.

O biometano é gerado nas estações de tratamento de águas residuais, onde a matéria orgânica passa por um processo de decomposição controlada. O resultado é um gás renovável, capaz de substituir combustíveis fósseis no transporte coletivo. Segundo o jornal francês Le Monde, o combustível utilizado tem origem nos dejetos de cerca de 1,5 milhão de moradores da capital catalã.

A proposta integra diferentes áreas da gestão urbana, ao conectar saneamento básico, mobilidade e política ambiental. O que antes seria descartado passa a cumprir nova função, ampliando o aproveitamento energético de recursos já existentes na cidade.

Desde a implantação do projeto-piloto, a pegada de carbono do veículo foi reduzida em mais de 85%, enquanto o aproveitamento da energia gerada a partir do biogás cresceu cerca de 70%.

Batizado de Life Nimbus, o projeto reúne os departamentos de águas e transporte de Barcelona, além de institutos de pesquisa e da Universidade Autônoma de Barcelona. A iniciativa tem sido bem recebida por organizações ambientais e gestores públicos atentos aos efeitos da crise climática.

Entre os moradores, a aceitação também é positiva. “Acho uma ideia fantástica. Já aproveitamos os dejetos dos animais, então por que não os nossos?”, afirmou ao Le Monde a aposentada Rosa Maria Gay. A estudante Alessandra Spano concorda: “Desde que seja energia renovável e não tenha mau cheiro, acho ótimo”.

O reaproveitamento de resíduos para geração de energia vem ganhando espaço em debates globais sobre sustentabilidade. Em encontros internacionais recentes, como a COP27, o potencial do biogás voltou ao centro das discussões sobre soluções viáveis para as cidades.

Com iniciativas como essa, Barcelona mostra que inovação urbana pode surgir de soluções simples, transformando desafios cotidianos em caminhos possíveis para um futuro mais sustentável.