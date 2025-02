Deportações nos EUA: Trump prepara nota em resposta ao Brasil

Presidente Lula (à esquerda) e presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski e Patrick T. Fallon | AFP

O governo dos Estados Unidos está preparando um posicionamento oficial sobre a reação do Brasil ao tratamento dado aos brasileiros deportados por tentativa de imigração ilegal. Segundo a colunista Andreza Matais, do Uol, a nota está em fase de redação e será divulgada em breve.

SA movimentação ocorre após o Ministério da Justiça brasileiro emitir um comunicado destacando que a situação foi informada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou mudanças no transporte dos deportados. O trajeto entre Manaus e Minas Gerais será realizado em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), substituindo o transporte inicial feito em aviões norte-americanos.

O comunicado brasileiro também enfatizou que "a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis". A nota, no entanto, evitou menções diretas ao presidente dos EUA Donald Trump, que liderava o governo durante os relatos de maus-tratos.

Denúncias de maus-tratos

Os brasileiros deportados relataram episódios de maus-tratos, incluindo o uso de algemas e correntes durante sua chegada ao território brasileiro, em Manaus. A situação gerou críticas e reacendeu o debate sobre o tratamento de imigrantes pelos EUA.

Caso colombiano

A resposta do Brasil contrasta com a posição adotada pela Colômbia. O presidente colombiano, Gustavo Petro, declarou publicamente que não aceitaria a deportação de cidadãos colombianos em aeronaves norte-americanas e afirmou que enviaria o avião presidencial para buscá-los. A declaração provocou uma reação imediata do ex-presidente Trump, que anunciou possíveis retaliações econômicas contra a Colômbia.

Impacto nas relações bilaterais

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e um confronto direto com o governo norte-americano, especialmente durante a gestão de Trump, poderia afetar os exportadores brasileiros. Assim, a postura mais contida do governo brasileiro reflete uma tentativa de equilibrar as relações diplomáticas e comerciais, ao mesmo tempo em que busca proteger os interesses de seus cidadãos.

Mais informações são aguardadas com o anúncio da nota oficial dos EUA nos próximos dias.