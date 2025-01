Desastre aéreo na Coreia é o mais mortal do mundo em 6 anos

Acidente também é o pior desastre aéreo doméstico da Coreia do Sul - Foto: Reprodução | YouTube

O acidente com a aeronave avião que saiu da pista, bateu em um muro e deixou 179 pessoas mortas no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, é o desastre aéreo mais mortal do planeta nos últimos seis anos. A informação é do banco de dados da Aviation Safety Network. Esse também foi o pior desastre aéreo doméstico da Coreia do Sul.

O último acidente trágico aéreo que vitimou tantas pessoas foi em 11 de abril de 2018, quando um avião da Força Aérea da Argélia caiu pouco depois de decolar perto da base aérea de Boufarik, a 30 km de Argel, capital da Argélia, acidente no qual deixou 257 mortos.

No ano de 2022, tinha sido registrado o último acidente aéreo com mais de 130 mortos, após um avião caiu no sul da China, e deixou 132 pessoas mortas. Em 2023 não houve registros de acidentes aéreos com tantas mortes.

Antes do acidente na Coreia do Sul, este ano, o desastre mais mortal havia sido registrado em Vinhedo (SP) em agosto, quando um avião da companhia aérea VoePass caiu, causando 62 mortes.

Uma colisão com pássaros foi apontada como provável causa para o desastre. Autoridades locais disseram que controladores de tráfego aéreo chegaram a alertar a aeronave sobre riscos de colisão com pássaros, um minuto antes da tragédia. A aeronave levava 175 passageiros e seis funcionários da tripulação.