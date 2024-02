Detido por 8 meses, "pombo-espião" chinês é solto; entenda o caso | A TARDE

Depois de passar 8 meses detido, um pombo suspeito de ser um espião da China foi solto na Índia. A ave foi libertada por autoridades indianas após ter sido capturada perto de um porto em Mumbai, com uma mensagem escrita nas asas "em palavras que pareciam ser chinesas".

A ave só foi liberada após intervenção da organização de direitos dos animais PETA.

“Depois de saber que um pombo foi mantido no Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals (BSDPHA) em Parel como propriedade do caso por surpreendentes oito meses, a PETA Índia entrou em ação para garantir a libertação da ave do cativeiro”, disse a PETA em comunicado.

A história começou em maio de 2023, quando o pombo foi capturado perto de um porto em Mumbai. A mensagem encontrada com o animal levantou suspeitas. “Isso levantou suspeitas de espionagem e fez com que a polícia apreendesse a ave, que foi enviada ao BSDPHA de Mumbai para um exame médico como parte de uma investigação.”

No entanto, essa não é a primeira vez que isso acontece no país. Em 2016, outro pombo teria sido levado sob custódia depois que as autoridades o encontraram com uma nota que ameaçava o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.