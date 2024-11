Diplomacia climática vai perdurar apesar de Trump, diz diretor da ONU

Líderes mundiais e delegados participantes posam para uma foto de família durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29) em Baku. - Foto: Alexander NEMENOV / AFP

A diplomacia climática “é sólida e vai perdurar”, apesar da eleição nos Estados Unidos de Donald Trump, que prometeu retirar o país do Acordo de Paris, afirmou nesta terça-feira o chefe do organismo climático da ONU.

Leia mais

>> Da COP 29 à COP 30, ano importante para o Brasil

>> Vitória de Trump pode influenciar política e economia baiana; entenda

>> Resultado das eleições definirá política externa dos Estados Unidos

"Nosso processo é forte. É sólido e vai perdurar", disse Simon Stiell em uma entrevista coletiva durante a COP29 de Baku.

A vitória esmagadora de Trump projetou uma longa sombra durante as negociações em Baku, onde persiste a preocupação com a iminente saída dos Estados Unidos do histórico Acordo de Paris de 2015.

Trump já retirou seu país do Acordo, base para as negociações climáticas, no final de seu primeiro mandato presidencial.

Ainda reiterou os apelos para que a COP29 demonstrasse que a solidariedade global sobre o clima não está morta.

“A cooperação global é a única forma para a humanidade sobreviver ao aquecimento”, afirmou.

As negociações em Baku estão preparadas para aumentar o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento em sua adaptação às mudanças climáticas e para deixá-los depender dos combustíveis fósseis.

Mas o pequeno grupo de países ricos que atualmente financia estes recursos deseja a ampliação do grupo de doadores e resiste aos apelos para aumentar em 10 vezes o compromisso atual de 100 bilhões de dólares anuais.

A opinião pública em vários países é mais sobre a inflação e as condições econômicas do que sobre a ação climática.

Ainda insistiu que os dois temas estão relacionados.

“A crise climática está rapidamente se tornando um assassinato de economias”, alertou.

Sem uma ação climática, “cada país e cada residência sofrerão impactos ainda mais duros do que já sofreram”.

"A ação climática é um seguro contra a inflação mundial", concluiu.