Donald Trump anuncia Elon Musk como parte do governo dos EUA

Elon Musk e Donald Trump - Foto: Reprodução/X

É oficial: Elon Musk fará parte do governo Donald Trump. O homem mais rico do mundo será chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). A decisão foi divulgada pelo novo presidente dos Estados Unidos nesta terça-feira, 11.

Além do dono do X, da Tesla e da SpaceX, a pasta será comandada pelo milionário Vivek Ramaswamy, que chegou a concorrer à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais deste ano.

“Juntos, esses dois americanos maravilhosos abrirão o caminho para que meu governo desmantele a burocracia do governo, reduza os excessos de regulamentação, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais”, escreveu Trump no comunicado que anunciou os dois nomes para a pasta.

A possibilidade de Musk ser nomeado para um cargo no governo norte-americano começou a circular em meados de setembro, quando Trump anunciou um plano “ousado” para cuidar das finanças dos EUA, caso fosse eleito.

Na época, o republicano afirmou que uma das principais funções do departamento seria vasculhar e promover cortes de gastos nas contas do governo do país. A possibilidade foi vista com bons olhos por Musk, que se disse “ansioso para servir” os EUA.