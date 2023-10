Egito e Israel abrem fronteira no sul de Gaza para saída de pessoas | A TARDE

Egito e Israel fecharam um acordo para abrir fronteira no sul de Gaza de maneira temporária. O objetivo é facilitar a saída de estrangeiros da região. A informação foi passada por um membro da comitiva egípcia a agência de notícias Associated Press.

O trato viabilizará a abertura de um corredor para a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza, incluindo o grupo de brasileiros que busca sair do local. Eles foram conduzidos ao sul do país e esperavam autorização para passar pela fronteira.

Segundo as negociações, a saída realizada por Rafah, na Península do Sinai, região nordeste do Egito. Vale salientar que a fronteira entre o país e a Faixa de Gaza está fechada desde o começo do conflito entre Hamas e Israel. O governo do Egito só autoriza que pessoas cruzem a fronteira em casos especiais, como emergências de saúde.

O governo dos Estados Unidos confirmou à rede de TV Al-Jazeera que uma janela de seis horas havia sido aberta no início da manhã deste sábado, no horário local. Ainda segundo os EUA, estrangeiros estarão autorizados a passar pela fronteira entre meio-dia e 17h no horário local (6h e 11h no horário de Brasília), todavia autoridades de Washington informaram a agência Reuters que não sabiam se a fronteira estava aberta neste sábado, 14.

O canal CNN Internacional afirma que fontes do Ministério da Defesa de Israel confirmaram a abertura da passagem entre Gaza e Rafah, no Egito, porém sem confirmação de quando ocorrerá.