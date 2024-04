Elefante foge de circo e passeia livremente por cidade; VÍDEO | A TARDE

Um elefante fugiu de um circo e caminhou livremente pelas ruas da cidade de Butte, estado de Montana, nos Estados Unidos, na terça-feira, 16. Uma avenida local chegou a ter o tráfego interrompido, no entanto não houve feridos na ocorrência.



O incidente foi capturado em vídeo [assista abaixo], que mostra o enorme animal caminhando tranquilamente pelas ruas da cidade, passando por carros e prédios. Um homem, que parece ser o cuidador do elefante, é visto correndo ao lado do animal.





Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações do Washington Post, a mídia local informou que o elefante teria escapado do Jordan World Circus, quando os cuidadores davam banho nele, na área externa do Civic Center, onde o circo foi montado. O escapamento de um carro que passava pela área teria feito um barulho alto, que assustou o elefante e se soltou.



Posteriormente, o animal foi recapturado e levado de volta ao circo, sem ferimentos.