Eleição na Argentina: Votação encerra e país aguarda resultado | A TARDE

A votação para o segundo turno da eleição presidencial na Argentina foi encerrada às 18h, deste domingo, 19. Com o fechamento das urnas, a Justiça Nacional Eleitoral do país já iniciou a apuração dos votos. A expectativa é que os primeiros resultados saiam a partir das 21h.

A disputa está entre o atual ministro da Economia Sergio Massa e o economista ultraliberal Javier Milei, de oposição ao governo atual. Quem vencer tomará posse no dia 10 de dezembro, para quatro anos de mandato.

No sistema eleitoral argentino, a contagem apresentada no dia da votação é provisória, com números baseados nos boletins das seções eleitorais divulgados pela Direção Nacional Eleitoral, do Ministério do Interior. O resultado oficial, baseado na contagem manual das cédulas, leva até duas semanas para sair.

A votação ocorre através de uma cédula única de papel, onde o eleitor registra as preferências. Pela legislação atual, as primárias argentinas ocorrem em agosto, o primeiro turno em outubro e o segundo turno em novembro. As datas são definidas pela Junta Nacional Eleitoral, órgão equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral na Argentina.

A Argentina conta com 35 milhões de pessoas aptas a votar no próximo presidente que ocupará a Casa Rosada.