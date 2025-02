Eleitora de Trump, latina chora com risco de deportação da família

Latina lamenta ter votado em Trump - Foto: Reprodução Redes Sociais

A mexicana Mayra Alejandra Luna, publicou um vídeo no TikTok chorando ao descobrir que toda a sua família poderia ser deportada dos Estados Unidos. Desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, o presidente, Donald Trump, lançou uma ofensiva a imigrantes ilegais no país.

Em seu desabafo na rede social, ela revelou ter cotado no republicano e lamentou a escolha. “É uma loucura termos votado em Trump, confiamos nele, na sua palavra, no que ele nos prometeu aos latinos”, diz a mulher. As informações são do jornal El Tiempo.

Luna também mencionou que as pessoas têm medo de ir trabalhar. Ela revelou que vários latinos em seu local de trabalho não foram dar expediente: “É uma loucura, porque também temos vida”. "Odeio ter votado nele. Agora temo pela minha família e pelas famílias deles. Devemos nos unir e fazer algo a respeito."

O vídeo da mulher se tornou viral com mais de 100 mil visualizações. Também recebeu mais de seis mil comentários, alguns dos quais dizendo, em tom de ironia, que Donald Trump nunca deixava de cumprir as suas promessas, pois, ao longo de sua campanha, sempre falava claramente sobre como seriam as suas políticas de imigração.

"Ele está fazendo exatamente o que disse que ia fazer. Você não ouviu ele?", "Gostou do que foi feito, eu acho", "Para que eles aprendam!", "Tentamos avisá-los", "Prova que algumas pessoas votaram pela queda de suas próprias famílias, desejo a vocês todas as perdas pela escolha em quem votaram" e "Foi exatamente nisso que vocês votaram", foram algumas das reações.