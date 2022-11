Elon Musk alerta à equipe sobre possível falência do Twitter

Duas semanas após assumir o Twitter, o bilionário Elon Musk, avisou aos funcionários que a falência é uma possibilidade, em uma reunião geral com funcionários de engenharia na quinta-feira, 11. O chefe da Tesla alertou que a empresa pode ter um fluxo de caixa líquido negativo de vários bilhões de dólares.

A informação foi divulgada por uma pessoa familiarizada com o assunto e os comentários foram relatados pela primeira vez por The Information. O executivo projeta uma queda da receita, uma crise acentuada pelo fato de que anunciantes estão rompendo com a plataforma.

Com as últimas mudanças na compra da empresa, Yoel Roth, o chefe de confiança e segurança de Elon Musk, renunciou o cargo e modificou sua biografia no Twitter para "ex-chefe de confiança e segurança."

Roth havia se destacado como um dos líderes confiáveis do bilionário depois que Musk demitiu mais da metade da força de trabalho do Twitter, de 7.500 funcionários, na semana passada. Ele também foi fundamental nas tentativas de tranquilizar os anunciantes temerosos de que conteúdo tóxico não ia prejudicar a plataforma.

A diretora de segurança da informação do Twitter, Lea Kissner, o diretor de privacidade, Damien Kieran, e o diretor de compliance, de nome não divulgado, anunciaram sua saída na quinta. Algumas reportagens na mídia disseram que Robin Wheeler, que assumiu o comando da equipe de vendas de publicidade do Twitter, também deixou a empresa. No entanto, um tempo após os rumores ela tuitou: "Ainda estou aqui".