Elon Musk ameaça ‘aniquilar’ Bill Gates caso ele venda ações da Tesla

Musk está à frente da Tesla com cerca de 13% das ações - Foto: Alain Jocard | AFP

A rivalidade entre Elon Musk e Bill Gates veio à tona novamente após o dono do X (antigo Twitter) afirmar nas redes sociais que “aniquilará” o fundador da Microsoft, caso aposte contra o crescimento da Tesla, empresa na qual Musk assume a função de diretor executivo.

“Quando a Tesla resolver totalmente a questão da autonomia e tiver [seu androide] Optimus em produção em volume, qualquer pessoa que ainda tenha uma posição vendida será aniquilada. Até mesmo Gates”, escreveu no X, na última terça-feira, 2.

As declarações de Musk estão ligadas a possibilidade da Tesla se tornar referência mundial no uso da Inteligência Artificial (IA). O dono do X acredita que a montadora poderá se transformar em uma gigante da IA, quando concluir a operação da frota de robôs-táxis e robôs humanoides

A briga dos dos dois se tornou pública após o vazamento de uma troca de mensagens em 2022, em que Musk se recusava a apoiar o trabalho de caridade de Gates ao saber que este ainda tinha R$ 2 bilhões (cerca de US$ 500 milhões) em uma aposta de que o preço das ações da Tesla cairia.

“Desculpe, mas não posso levar a sério sua filantropia em relação à mudança climática quando você tem uma posição vendida maciça contra a Tesla, a empresa que mais está fazendo para resolver a mudança climática”, escreveu Musk nas mensagens de texto sem data.

As falas do bilionário, no entanto, surgem em um momento em que a Tesla está em baixa. Isso porque, as vendas da montadora de veículos caíram 6,6% até a primeira metade do ano.

Após a repercussão, Musk apagou o tweet.