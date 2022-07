Elon Musk teve caso com esposa de cofundador do Google, diz jornal

Uma traição, em janeiro deste ano, deu fim ao casamento de quatro anos entre o cofundador do Google, Sergey Brin, e sua esposa, Nicole Shanahan. Segundo o Wall Street Journal, o pivô da história foi o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que era amigo de Brin e que teve um caso com Nicole.



A informação do jornal estadunidense é que Elon Musk e Nicole Shanahan se conheceram em dezembro do ano passado, no festival Art Basel de Miami. A traição foi descoberta por Brian no mês seguinte, quando ele se separou de Nicole alegando “diferenças irreconciliáveis”.

Musk pediu perdão a Brian em uma festa, ainda segunda a publicação, mas os dois não voltaram a se falar. Nenhum dos dois, nem Nicole, quiseram se pronunciar sobre o episódio.

A amizade entre Musk e Brian tinha quase quinze anos. Em 2008, durante a crise financeira, o cofundador do Google investiu US$ 500 mil na Tesla, que na época teve problemas de produção.