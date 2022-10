Elon Musk usa o Twitter para revelar porque comprou a rede social

O Twitter tem novo dono. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 27, pelo bilionário, Elon Musk, que usou a própria rede social para informar sobre a compra. Musk diz não ter pensado em dinheiro quando adquiriu a plataforma e explicou as suas motivações.

“Eu queria entrar em contato pessoalmente para compartilhar minha motivação em adquirir o Twitter. Tem havido muita especulação sobre porque eu comprei o Twitter e o que eu penso sobre publicidade. A maioria errada”, contou.

Segundo o empresário, a motivação da compra da rede social foi em favor da humanidade e não por dinheiro. “A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência”, contou o dono da Tesla e da Space X que ainda explicou.

“Foi por isso que eu comprei o Twitter. Não fiz porque seria fácil, não fiz para ganhar mais dinheiro. Fiz para tentar ajudar a humanidade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real”.

De acordo com o novo dono da plataforma, o Twitter deixará de ser “terra de ninguém” e irá cumprir as leis do país. “Nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos, onde você pode escolher a experiência desejada de acordo com suas preferências, assim como pode escolher, por exemplo, ver filmes ou jogar videogames”.

O mandatário também falou sobre a importância dos anúncios no universo do Twitter, o que deve continuar. “Anúncios de baixa relevância são spam, mas anúncios altamente relevantes são, na verdade, conteúdo. Fundamentalmente, Twitter aspira para ser a plataforma de publicidade mais respeitada do mundo. A todos que têm parceiros conosco, agradeço. Vamos construir algo extraordinário junto”.