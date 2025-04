Elon Musk vende o 'X' para sua própria empresa de IA

Elon Musk anunciou aquisição bilionária do X por outra de suas empresas, formando uma fusão de US$ 80 bilhões - Foto: Reprodução | X

O bilionário Elon Musk anunciou na noite desta sexta-feira, 28, a vendeu da rede social X para a xAI, sua empresa de inteligência artificial (IA). Pela aquisição, a xAI pagará US$ 45 bilhões, pouco mais do que Musk pagou pelo Twitter em 2022. O valor da transação inclui US$ 12 bilhões em dívidas.

O anúncio foi feito na conta de Musk no X, Segundo o acordo, a rede social passa ser avaliada em US$ 33 bilhões. Já o valor da empresa combinada seria de US$ 80 bilhões.

“Hoje, oficialmente damos o passo para combinar dados, modelos, computação, distribuição e talento. Essa combinação desbloqueará um imenso potencial ao misturar a capacidade e a expertise avançadas de IA da xAI com o alcance massivo da X.”

O bilionário disse que a plataforma combinada “entregará experiências mais inteligentes e significativas”.

Musk fez uma série de mudanças na plataforma antes conhecida como Twitter desde que a comprou em 2022, levando alguns grandes anunciantes a fugirem.

Ele demitiu 80% da equipe da empresa, derrubou o sistema de verificação da plataforma e restabeleceu contas suspensas de supremacistas brancos meses após a aquisição.