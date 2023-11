Em bênção, Papa Francisco pede cessar-fogo e a libertação dos reféns | A TARDE

O Papa Francisco fez um apelo, neste domingo, 29, para que haja um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas. O religioso pediu a libertação dos reféns detidos pelo grupo militante em Gaza.

“Que ninguém abandone a possibilidade de parar as armas”, disse Francisco em sua bênção semanal na Praça de São Pedro, em Roma.

Exército de Israel envia mais caminhões com ajuda

O exército israelense afirmou, neste domingo, 29, que aguarda mais caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza e negou que haja escassez de suprimentos. As informações são da CNN.



Israel criou uma organização conjunta com as Nações Unidas, os Estados Unidos e o Egito para "facilitar o acesso da assistência humanitária do Egito a Gaza", disse o coronel Elad Goren, chefe do Departamento de Assuntos Civis, em uma coletiva de imprensa.

Apesar de diversos órgãos de ajuda humanitária divulgaram alertas sobre a escassez de alimentos, água e suprimentos médicos, Goren afirmou que "não há escassez de alimentos em Gaza" e insistiu que também há água e remédios suficientes.