Em caso raro, magnata acusada de fraude é condenada à morte | A TARDE

Um tribunal do Vietnã votou para condenar a morte de uma magnata do ramo imobiliário nesta quinta-feira, 11. Truong My Lan é acusada de provocar danos estimados em US$ 27 bilhões (R$ 136 bilhões, na cotação atual). A executiva da imobiliária Van Thinh Phat teria prejudicado o Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de uma década.

"As ações dos acusados ​​(...) minaram a confiança do povo na liderança do Partido (Comunista) e do Estado", disse o júri, de acordo com a imprensa estatal. Truong My Lan está presa desde outubro de 2022. Além dela, houve outros 85 réus no caso, com chefes de bancos, ex-funcionários do governo e ex-executivos da SBC.

Os crimes cometidos pelo grupo vão desde suborno e abuso de poder até apropriação indébita e violação das leis bancárias. Ainda de acordo com as investigações, a empresária teria desviado US$ 12,5 bilhões. Os promotores avaliaram os danos totais causados pelo esquema em US$ 27 bilhões, equivalente a 6% do PIB do Vietnã em 2023.

"Em meu desespero, pensei na morte. Estou com tanta raiva por ter sido estúpida o suficiente para me envolver neste ambiente de negócios cruel, o setor bancário, sobre o qual tenho pouco conhecimento", declarou Lan.

A pena de morte no Vietnã é comum em situações de tráfico de drogas, mas não costuma ser aplicada em crimes financeiros. Segundo a Anistia Internacional, execuções são "numerosas" todos os anos no país.

"De acordo com a promotoria, Truong My Lan desempenhou o papel de mentora, mas não admitiu seu crime, foi teimosa, criticou seus subordinados e não expressou nenhum arrependimento", publicou o jornal Tuoi Tre.