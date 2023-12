Em primeiro ato como presidente, Milei reduz número de ministérios | A TARDE

Horas após tomar posse, Javier Milei assinou o seu primeiro decreto como presidente da Argentina. No documento, o argentino determinou a redução dos números de ministérios do país, que passou de 18 para nove.

Foram extinguidos por Milei, os seguintes ministérios: Educação; Trabalho; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura; Mulheres, Gênero e Diversidade; Turismo; Esporte e Desenvolvimento Territorial e Habitacional.

Entre as pastas que foram reduzidas estão: Relações Exteriores; Interior; Capital Humano; Defesa; Economia; Justiça; Segurança e Saúde. O texto em que estabelece a redução afirma que “é necessário adaptar as disposições da Lei de Ministérios e os objetivos estabelecidos com o objetivo de racionalizar e tornar mais eficientes as ações do Estado Nacional".

As pastas que funcionarão a partir de agora são Segurança, a cargo da terceira colocada no pleito, Patricia Bullrich; Justiça, chefiado por Mariano Cuneo Libarona; Economia, sob comando de Luis Caputo; Relações Exteriores, com Diana Mondino à frente; Interior, chefiado por Guillermo Francos; Saúde, de Mario Russo; e Defesa, sob domínio de Luis Petri. E os recém-criados: Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, e Infraestrutura, de Guillermo Ferraro.