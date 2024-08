Embaixada brasileira no Líbano orienta brasileiros a sair do país

o Líbano passa a ser considerado um território de risco por basear o grupo armado Hezbollah - Foto: Ibrahim AMRO / AFP

A embaixada brasileira em Beirute, capital do Líbano, orientou que brasileiros que moram na cidade ou que estão de passagem deixassem o país por meios próprios “até o retorno da normalidade”, após agravamento da situação no Oriente Médio.

A tensão aumentou após o assassinato de Ismail Haniyeh, líder do grupo terrorista armado Hamas. Neste contexto, o Líbano passa a ser considerado um território de risco por basear o grupo armado Hezbollah, que já prometeu se vingar de Israel.

Em nota publicada na página da embaixada brasileira em Beirute, o órgão diz “monitorar a escalada da tensão na região e estar engajado em prover o apoio necessário à comunidade”.

A embaixada pede que pessoas que não estão no Líbano não façam viagens ao país. “Aos cidadãos brasileiros que consideram essencial estar no Líbano, evitem permanecer no sul do país, nas áreas de fronteira, ou em outra área de risco reconhecido”, segue.

A diplomacia brasileira também recomenda que os cidadãos não participem de protestos e acompanhem os canais oficiais da embaixada para informações atualizadas.