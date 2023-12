Embaixada dos EUA no Iraque sofre ataque de foguetes | A TARDE

A embaixada dos Estados Unidos da América em Bagdá, no Iraque, foi atacada com foguetes na manhã desta sexta-feira (8), de acordo com informações de um porta-voz do governo norte-americano. Não há registro de vítimas, até o momento.

De acordo com informações da agência Reuters, a possibilidade mais considerada é que o ataque tenha sido realizado por milícias alinhadas ao governo do Irã no Iraque. Entretanto, de acordo com o porta-voz da embaixada, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade.

Esse foi o primeiro ataque com foguete contra a embaixada desde que um grupo de milícias muçulmanas xiitas alinhadas ao Irã iniciou ataques contra as forças dos EUA em bases militares no Iraque e na vizinha Síria em meados de outubro.

Os grupos armados, que operam sob a bandeira da Resistência Islâmica no Iraque, associaram mais de 70 desses ataques ao apoio de Washington a Israel no devastador ataque à Faixa de Gaza, na Palestina.

"Mais uma vez, pedimos ao governo do Iraque, como já fizemos em muitas ocasiões, que faça tudo o que estiver ao seu alcance para proteger o pessoal e as instalações diplomáticas dos parceiros de coalizão", disse o porta-voz da embaixada.

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, instruiu as agências de segurança a procurar os criminosos, descrevendo-os como "grupos desordeiros e sem lei que não representam de forma alguma a vontade do povo iraquiano", segundo um comunicado de seu gabinete.