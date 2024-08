Embasa oferece serviços em atendimento intinerante em Simões Filho

Sede da Embasa - Foto: Divulgação / Embasa

Uma equipe itinerante da Embasa está atendendo os moradores de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, até esta sexta-feira, 26, das 9h às 16h, na Igreja Batista Esperança em Cristo. São disponibilizados serviços como emissão de segunda via de conta, solicitação de ligação ou religação de água, revisão de fatura, cadastro na tarifa social e negociação de débitos.

Para ser atendido, o titular da conta deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel como conta de água ou luz.

Leia também:

>>> Energia limpa já é responsável por 60% do consumo na Embasa

>>> Tarifa de água e esgoto aumenta 5,8% a partir de 1º de agosto

De acordo com a Embasa, a presença de equipes itinerantes da empresa em bairros populares da capital e também no interior do estado é parte integrante da estratégia da empresa para estreitar laços com as comunidades atendidas. Além de facilitar o acesso de quem encontra alguma dificuldade em ir a um dos pontos presenciais de atendimento, a iniciativa também tem como objetivo facilitar a regularização de débitos dos clientes.

Mata Escura

No sábado, 27, a Embasa participa da Feira de Saúde organizada pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Salvador. A ação acontece das 9h às 16h, na Rua 10 de Dezembro, no bairro da Mata Escura.