Entenda o significado de cada enfeite de Natal

- Foto: Freepik

O Natal é uma das festividades mais comemoradas no mundo, sendo marcado por várias simbologias e significados. Essa data é vista como um momento de união, de rever a família em confraternizações e ceias, assim como existe também a parte da montagem da decoração, que muitas vezes possuem um significado por trás que poucos sabem, a exemplo da estrela no topo da árvore, dos sinos, e tantos outros.

Confira os significados de cada elemento:

- ESTRELA, o ponto alto da árvore

A estrela é um dos símbolos mais importantes dos Natal, aparecendo muitas vezes no topo da árvore, representa a estrela de Belém, astro que guiou os Três Reis Magos ao local de nascimento de Jesus. Sendo um símbolo de luz e esperança, além de ser um guia.

| Foto: Freepik

- PINHEIRO, a árvore em si

Essa árvore é um dos principais símbolos do natal, pois os enfeites são colocados nelas, seja ela natural ou sintética. Mas, a escolha dessa árvore é pelo motivo dela seguir verde mesmo no inverno, momento em que a maioria perde suas folhas, representando assim, a vida.

| Foto: Freepik

- SINOS e o anúncio da chegada do natal

Os sinos natalinos significam o marco de início do natal, o nascimento de Jesus, já que, nos tempos antigos os sinos eram utilizados para espalhas a chegada das noticias, além de convocar os fiéis para as celebrações e fazer com que as energias.

| Foto: Freepik

- VELAS, as luzes que demonstram a fé

As velas são ligadas aos cristãos, demonstrando a luz de Cristo, simbolizando a esperança, fé e proteção.

| Foto: Freepik

- ANJINHOS, os mensageiros

Os anjos representam os mensageiros de Deus, eles que anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores na noite de Natal, representando uma proteção divina, paz e fé.

| Foto: Freepik

- BOLAS, recente porém marcante

O significados delas são mais recentes, significando a alegria e união. Além de representarem os frutos e a abundância, antes sendo majoritariamente vermelhas, porém com o passar do tempo, foram se tornando coloridas e mais decoradas.

| Foto: Freepik

- PRESÉPIO, representação do nascimento

É uma representação simbólica de onde Jesus nasceu, trazendo figuras como Maria, sua mãe, José, seu pai, os Reis Magos, pastores e alguns animais. Em famílias cristãs, montar o presépio é um sinal de união, reforçando as essências religiosas.