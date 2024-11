Entenda por que o Dia de Todos os Santos está entre bruxas e mortos

Celebração em igreja - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Famoso por nomear a baía mais importante do Brasil, o Dia de Todos os Santos é celebrado no dia 1 de novembro, ocupando o espaço entre o Dia das Bruxas (Halloween) e o Dia dos Mortos (Finados). A data foi instituída pela Igreja Católica para celebrar tanto figuras canonizadas quanto aqueles que não receberam o título de 'santo', mas tiveram uma vida notável e, segundo a fé cristã, estão no Paraíso.

A data foi criada pelo Papa Gregório II, que serviu de 731 a 741, para solucionar um problema que surgiu após a Igreja passar a contar com muitos santos. Ao invés de celebrar dois, três ou até quatro por dia, o pontífice criou um dia que abarcasse todos.

Após proclamar o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, o Sumo Pontífice mandou construir uma capela dedicada “às relíquias dos Santos Apóstolos e de todos os santos mártires e confessores, e de todos os justos aperfeiçoados que descansam em paz no mundo”.

Com o propósito de acompanhar esta nova incorporação da Igreja Católica, esta data foi a oportunidade para os fiéis se aproximarem da igreja e prestarem homenagem a todos os santos não proclamados.

Por volta do ano 837, o Papa Gregório IV designou esta data para ser classificada como observância oficial do Dia de Todos os Santos, o que a ajudou a alcançar maior popularidade e, ao longo dos séculos, reconhecimento mundial.

O Dia de Todos os Santos é feriado em diversos países do mundo como Portugal e França. No Brasil, entretanto, a data é apenas uma celebração católica comum.