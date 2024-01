Equador anuncia 859 prisões desde início do estado de conflito armado | A TARDE

As forças de segurança do Equador prenderam 859 pessoas desde a declaração do estado de conflito armado interno devido à violência gerada por organizações criminosas, durante o governo de Daniel Noboa.

Segundo informou a presidência do país, em sua conta X (antigo Twitter), desse total, 94 detidos são acusados ​​de terrorismo. A instituição também disse que há cinco “terroristas mortos” até o momento..

O decreto de estado de conflito armado interno foi dado na terça-feira, 9. O presidente do Equador designou como terroristas 22 organizações criminosas, incluindo Tiguerones, Lobos e Choneros, às quais as autoridades atribuem atos de violência em diferentes partes do país, particularmente nas prisões.

No balanço divulgado esta sexta-feira, 12, o Governo confirmou a morte de dois polícias que foram assassinados desde o início das operações, e a libertação de 90 pessoas raptadas: 56 cidadãos, 6 policiais, 23 agentes de segurança prisional e 5 funcionários administrativos.